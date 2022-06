Dia Mundial sem Tabaco: tratamento gratuito em São João de Meriti - Raiane Magalhães

Publicado 31/05/2022

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti celebrou o Dia Mundial sem Tabaco em um evento com diversas atividades para a população. No município, o Programa de Combate ao Tabagismo é oferecido gratuitamente em todas as Unidades Básicas.



A ação teve como objetivo alertar sobre os riscos que o tabagismo oferece à saúde. De acordo com o dentista da rede municipal Mauro de Paula, a doença tem tratamento e o auxílio de um profissional aumenta muito as chances do fumante parar de fumar. "Essa semana será toda dedicada às atividades ligadas ao Programa Contra o Tabagismo, com serviços educacionais e informacionais à população. Sem falar que realizando essa ação aqui no Centro de Saúde Aníbal Viriato, que é a unidade mais movimentada da cidade, atingimos nosso público-alvo”.



A Equipe de Saúde Bucal do município apoia a luta contra o Tabagismo. Os profissionais estão à disposição para realizar, inclusive, o acolhimento para diagnóstico precoce do Câncer de Boca.



A paciente Andréia Cristina Queiroz Pereira, 51 anos, dona de casa e fumante há 35 anos, comentou: “Quando descobri um enfisema pulmonar avançado, percebi que tinha que parar de fumar, urgentemente. Infelizmente, o ser humano precisa ver pra crer. Antes eu fumava três maços por dia e nem dava atenção a isso. Mas hoje, tenho fé que, em breve, vou conseguir parar de fumar. Meu pai, por exemplo, conseguiu, mas como ele teve um câncer grave, veio a falecer. Não quero passar por isso".



Para saber mais sobre o Programa de Combate ao Tabagismo, entre em contato com o posto de saúde mais próximo da sua casa.