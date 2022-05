Material apreendido na ação - Divulgação/ PM

Publicado 28/05/2022 14:33

Um suspeito de participação no tráfico de drogas foi baleado durante troca de tiros com a PM no bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Segundo detalhes da ação, o Grupamento de Ações Táticas do 21º BPM identificou um grupo de suspeitos que realizou disparos contra a equipe. Houve revide. Um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Uma pistola, munições, um rádio transmissor e drogas foram apreendidos.



Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na DP.