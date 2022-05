Reunião de Fortalecimento de Rede da Baixada em 2022, do Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM - Beto Oliveira

Publicado 26/05/2022 21:03 | Atualizado 26/05/2022 21:03

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial e da Superintendência da Mulher, participou do 2° Encontro de Fortalecimento de Rede de 2022 promovido pelo Governo Estadual. O tema discutido foi: "Violência Obstétrica: A Violação dos Direitos Reprodutivos da Mulher".



A reunião que acontece a cada dois meses nos municípios que compõem o Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), tem como objetivo principal apresentar os órgãos municipais engajados com a causa e promover a cobertura de acolhimento às mulheres.

Médico e obstetra há 46 anos, o prefeito Dr. João destacou a importância do encontro: “Promover esse tipo de encontro aqui é de suma importância pois algumas vezes as mulheres não denunciam por não identificarem tais práticas como agressão. Hoje estamos presenciando mulheres ocupando posições sociais jamais vistas antes e isso me deixa muito feliz. No exercício de minha profissão jamais faltei com respeito com nenhuma mulher, realizei muitos partos e sempre busquei proporcionar o melhor momento possível”.



Prefeito Dr. João e a secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Roberta Queiroz Beto Oliveira

A superintendente do CEAM, Liliana Castro, destacou o trabalho desenvolvido e a importância da vítima buscar apoio: “O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, um dos articuladores de políticas para mulheres no âmbito municipal, exerceu um papel fundamental na reinclusão dessas pessoas também no ramo do empreendedorismo, com participação ativa em rodas de conversa e com oferta especializada de orientação para as participantes. É de suma importância que as vítimas busquem apoio e denunciem todo e qualquer tipo de violência”.



A pasta reforça que o município possui um Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), espaço estratégico da política de enfrentamento à violência, por meio da oferta de serviço de atendimento multidisciplinar. Promove atividades, oficinas, ações e cursos. Tudo é realizado por uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogas e advogadas.



O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, nº 122, Vilar dos Teles. Mais informações pelo whatsapp (21) 96653-5883.



Da esquerda para a direita: o coordenador regional de Polícia Científica da Baixada Fluminense, Dr. Angelo Silvares; a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM), Drª Bárbara Lomba; a superintendente municipal de Políticas para Mulheres, Liliana Castro; a subsecretária de Saúde, Dra. Malu; a secretária municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Roberta Queiroz; prefeito Dr.João; a enfermeira obstetra, Fátima; o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa; a juíza titular da Vara de Violência Doméstica de São João de Meriti, Drª Renata Travassos; a assistente social, Tânia; a enfermeira obstetra do Hospital da Mulher Heloneida Studart, Bruna de Paula e a coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à mulher da Baixada (CIAM), Sônia Lopes Beto Oliveira