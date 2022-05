Secretaria de Esporte e Lazer realiza torneio de Futmesa na Vila Olímpica de Meriti - Gabriel Lopes

Publicado 31/05/2022 17:28

Mais de 20 duplas, entre homens e mulheres, participaram do torneio de Futmesa na Vila Olímpica de Meriti. Segundo a pasta, a prática está ficando cada vez mais conhecida no Rio de Janeiro. Na Vila Olímpica, a competição foi disputada em dupla e quem fizesse 11 pontos primeiro avançava de fase.



“É muito bacana fazer os alunos e os atletas de São João de Meriti terem essas experiências com outras modalidades, é um esporte que está em ascensão e poder trazer para cá é maravilhoso. Estamos fazendo um torneio sério. Isso é muito gratificante” disse o secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti.



O evento contou com 24 duplas participando da competição com o apoio da prefeitura. “Nossa missão é fazer com que cada vez mais esse esporte seja praticado e incluído nas atividades para todos participarem. Fico muito feliz por essa iniciativa e por estar aqui hoje contribuindo para o desenvolvimento do Futmesa aqui na Baixada'' afirmou o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futmesa, Bruno Maxweel.



A Secretaria de Esporte e Lazer seguirá realizando diversas atividades na Vila Olímpica de Meriti. Para saber mais sobre elas, basta seguir e acompanhar as redes sociais da prefeitura e da secretaria.