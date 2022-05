O militar aposentado Almir da Silva levou seu pet para a vacinação - Deborah Vitória

Publicado 29/05/2022 11:00

A Prefeitura de São João de Meriti realizou mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante. A ação foi na Vila Rosali e contabilizou 305 animais vacinados.



A subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal Luana Reis destacou a importância da campanha: “Hoje estamos realizando mais uma edição da vacinação antirrábica itinerante, buscamos sempre alertar os protetores que a prevenção é de grande importância para manter a saúde animal em dia.”

De acordo com a pasta, a raiva é umaque pode atingir animais e, por consequência, também o homem. A transmissão ocorre quando a saliva do pet infectado entra em contato com a pele lesionada ou mucosa, através de mordidas, arranhões ou mesmo lambidas e pode ser, na maioria das vezes, letal.“Me preocupo sempre em manter a vacinação da minha cadelinha em dia. Essa ação acontecendo perto de casa facilita e muito a nossa vida. Afinal, os bichinhos são nossos melhores amigos”, contou o militar aposentadoO evento foi promovido pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal. Durante todo o ano a subsecretaria realiza outras ações, tais como: vacinação antirrábica, cadastramento de protetores e de ONGs e averiguação de denúncias e atende também pelo: (21) 99596-0865.