Representantes em apresentação do Cresce mais Meriti, o maior programa de investimento em obras da cidade - Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:07 | Atualizado 30/05/2022 18:35

O Partido Liberal de São João de Meriti realizará, no dia 4 de junho, uma grande reunião partidária na Via Music (antiga Via Show), às 10h. No encontro, transformações e melhorias para todo o estado serão apresentadas. O deputado estadual Valdecy da Saúde (PL) também realizará o lançamento de sua pré-candidatura à reeleição para o Legislativo Estadual.



“Esse momento será muito importante para que, juntos, traçamos metas de qualidade de vida para o povo da Baixada Fluminense, do estado do Rio e da nossa amada São João de Meriti”, reforçou o deputado, convidando todos os munícipes.



O evento ainda contará com a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito de Meriti Dr. João e dos pré-candidatos a deputado federal Dra. Letícia Costa, Bebeto e João da Padaria.



Vereador mais votado da história de São João de Meriti, Valdecy da Saúde ingressou na vida pública em 1991, como servidor concursado na área da Saúde e trabalhou também na Secretaria Municipal de Saúde da cidade.



Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), com 23.307 votos. Hoje, está no PL e compõe a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como 3º Vogal, e já protocolou vários projetos de lei e de indicações de grande relevância para a Baixada Fluminense.



Nas eleições de 2020, o meritiense concorreu como vice-prefeito do Dr. João, e ambos foram eleitos com 122.151 votos.



Convite: PL reunião partidária

Data: 4/6/2022, sábado

Horário: 10h

Local: Via Music (antiga Via Show)

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, nº 4.200 – Parque Barreto.