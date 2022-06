Semana Mundial do Brincar na Escola Municipal Denise Cerqueira - Deborah Vitória

Semana Mundial do Brincar na Escola Municipal Denise CerqueiraDeborah Vitória

Publicado 31/05/2022 21:42

Na última semana, a Secretaria Municipal de Educação de Meriti, em parceria com a Organização Aliança pela Infância, realizou a Semana Mundial do Brincar. As atividades proporcionadas nas escolas da rede municipal de ensino pretenderam fortalecer as ações voltadas à primeira infância.



A diretora adjunta da Escola Municipal São João Batista, Fabiana Lobo afirmou: “Desde a primeira reunião pedagógica sinalizamos para os pais que o nosso intuito é que as crianças cheguem em casa felizes e contando que tiveram a oportunidade de brincar. Acho que assim tudo ganha importância e significado para eles”.

Semana Mundial do Brincar na Escola Municipal São João Batista Deborah Vitória

Todas as escolas da rede municipal promoveram atividades e brincadeiras lúdicas com os alunos. Uma das missões da pasta é valorizar a infância na sua essência, pois brincando a criança aprende a se relacionar com o mundo a sua volta.



A temática escolhida esse ano foi: “Confiamos na Força do Brincar em São João de Meriti”.