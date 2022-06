Apresentação de animais peçonhentos - Deborah Vitória

Apresentação de animais peçonhentosDeborah Vitória

Publicado 01/06/2022 21:25

A Semana Mundial do Meio Ambiente foi oficialmente aberta em São João de Meriti. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, promoveu atividades na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles. Profissionais trabalharam com as crianças a importância da preservação do meio ambiente.



O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, André Mazzoni, aproveitou para falar sobre a importância de cuidar do planeta: “A população precisa entender a importância de conscientizar nossas crianças em relação ao meio ambiente. Pois precisamos repensar nossas ações hoje para que as futuras gerações tenham um lugar melhor para viver. Só tenho que agradecer ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao governador Claudio Castro que, juntos, estão mudando a história do nosso município”.

Semana Mundial do Meio Ambiente é realizada em São João de Meriti Deborah Vitória



O tema escolhido foi: "Uma só terra, vida sustentável em harmonia com a natureza". Ao longo do evento foram realizadas rodas de conversas, palestras, apresentação de animais peçonhentos, feira de artesanato, adoção de cachorros e de gatos e recreação com as crianças.

O tema escolhido foi: "". Ao longo do evento foram realizadas rodas de conversas, palestras, apresentação de animais peçonhentos, feira de artesanato, adoção de cachorros e de gatos e recreação com as crianças.

Adoção de cães e gatos Deborah Vitória

A ação contou com a parceria das Secretarias Municipais de Comunicação, Casa Civil, Defesa Civil, Educação; Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial; da Subsecretaria da Melhor Idade e do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec).