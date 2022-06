A garagem da Flores fica localizada na Avenida Automóvel Clube, São João de Meriti - Divulgação

A Transportes Flores, com garagem em São João de Meriti, lançou a campanha do agasalho, para arrecadar doações. Segundo a empresa, com o inverno se aproximando, a solidariedade é a forma mais sustentável de ajudar pessoas em vulnerabilidade social.



Além da Garagem da Flores, que fica localizada na Avenida Automóvel Clube, São João de Meriti, a campanha terá pontos de coleta nos terminais de Nova Iguaçu, Barra da Tijuca, Duque de Caxias e Méier.



Os donativos serão repassados a instituições de caridade da Baixada Fluminense. A ação vai até o dia 20 de junho.