São João de Meriti sai na frente para evitar crescimento da possível nova onda de covidDivulgação

Publicado 07/06/2022 19:44

O município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, saiu na frente para evitar o crescimento da possível nova onda de covid-19 entre os munícipes e em toda cidade. Dados da Secretaria de Saúde do município, que possui a maior densidade demográfica da América Latina, mostraram aumento do número de casos positivos na cidade. Em abril foram 89. Em maio, 93 e nesta primeira semana de junho, 164 testes deram positivo.



Ao todo, a cidade contabiliza 27.120 casos positivos de covid-19. Desse total, 25.546 meritienses já se recuperaram da doença. Até o momento não há registro de caso grave, nem de internação pela doença.



Em pronunciamento em suas redes sociais, nesta terça (7), o prefeito de Meriti, Dr. João, que também é médico, anunciou as novas medidas para o combate a mais essa possível onda de contaminação da covid-19.



O decreto 6.748 assinado hoje, 7 de junho, determina, entre outras medidas, que os profissionais de todas as unidades de saúde do município voltem a usar máscara e a fazer uso do álcool a 70% e recomenda que o uso das máscaras também seja feito nas repartições da prefeitura, nas escolas e no comércio.



“Fica incialmente recomendado o afastamento social, evitando aglomerações em locais abertos ou fechados”, reforçou o Prefeito Dr. João, aconselhando a todos que ainda não se vacinaram que se dirijam a um dos postos espalhados pela cidade para receber sua dose da vacina.



O governo seguirá acompanhando de perto os números para tomar as decisões necessárias.