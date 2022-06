Shopping Grande Rio, em São João de Meriti - Divulgação/ Victor Fernandes

Publicado 10/06/2022 21:44

O Sesc RJ promove mix de atividades culturais, esportivas e educativas, gratuitas, neste sábado (11), no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. A ação acontece das 13h às 18h no Espaço lounge em frente à Casa & Vídeo e no Espaço Recarregue.



Na programação, a mostra Literária Millôr Fernandes, a intervenção literária com cordel, pintura facial, escultura em balões e um espaço especialmente montado para Jogos de encaixe, Mini tênis de mesa, Futebol de botão.



Um dos destaques é a exposição “Conhecendo a Cultura Maker: experimentos científicos em robótica e arduino”.



O Shopping Grande Rio fica Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.