Prefeito Dr. João visita Unidade de Pronto Atendimento de Jardim ÍrisBeto Oliveira

Publicado 14/06/2022 19:01 | Atualizado 14/06/2022 19:34

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, visitou a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Íris. Segundo a pasta, foi necessário verificar se a UPA continua dentro dos padrões exigidos pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus).



“Estou aqui realizando a vistoria da Unidade para verificar se ela continua de acordo com as normas exigidas pelo Denasus. Fico muito feliz com a condição em que a encontrei, pois todas as pendências estruturais foram solucionadas. Graças a Deus a equipe médica e o quadro técnico estão de parabéns!”, afirmou o prefeito Dr. João.



Toda a Unidade passou por pequenos reparos para manter a posição, porte 3 e nível 8, última escala de adequação de estruturamento. As visitas ocorrem a cada três anos.



Estrutura da Unidade Beto Oliveira

A diretora administrativa da UPA de Jardim Íris Joziane Nunes afirmou: “Foi realizada uma manutenção em toda estrutura da unidade. Constantemente buscamos qualificar a equipe para oferecer um serviço de excelência, ajustando todas as necessidades existentes”.