Imagem ilustrativa de coronavírus - kjpargeter - Freepik - Creative Commons

Publicado 13/06/2022 23:48

No boletim covid-19 desta segunda-feira (13), o município de São João de Meriti contabilizou 29 novos casos da doença. De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Meriti tem, ao todo, 27.249 casos positivos. O número de óbitos, 1.482, não registrou casos nesta atualização.



Ao todo, 25.622 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 142 e podem ser descartados 5251 casos.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Centro, 946 casos, Jardim Metrópole, 635 casos e Coelho da Rocha com 396 casos. A maioria dos registros, 22.768, não teve sua localidade informada.

Decreto 6.748

Em pronunciamento em suas redes sociais, o prefeito de Meriti, Dr. João, que também é médico, anunciou as novas medidas para o combate a mais essa possível onda de contaminação da covid-19.



O decreto 6.748 assinado em 7 de junho, determina, entre outras medidas, que os profissionais de todas as unidades de saúde do município voltem a usar máscara e a fazer uso do álcool a 70% e recomenda que o uso das máscaras também seja feito nas repartições da prefeitura, nas escolas e no comércio.