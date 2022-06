Reunião com os agentes comunitários de saúde é realizada em Meriti - Beto Oliveira

Reunião com os agentes comunitários de saúde é realizada em Meriti Beto Oliveira

Publicado 17/06/2022 18:05

A Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, realizaram uma reunião com os agentes comunitários de saúde do município. O objetivo foi apresentar aos ACS quais são as expectativas da gestão em relação aos serviços oferecidos à população.



O prefeito destacou a importância dos agentes de saúde para o bem-estar dos munícipes e pediu o comprometimento de todos.



“Ser agente comunitário de saúde é atender do bebê ao idoso, precisamos demonstrar aos moradores que eles não estão sozinhos. Preciso que vocês honrem a profissão. O meu desejo é que a pasta seja referência aqui na Baixada Fluminense. Em 2020, fomos considerados a Prefeitura que mais investiu na Saúde em todo Brasil”, disse Dr. João.



ACSs do município Beto Oliveira

Ainda segundo a pasta, o chefe do executivo também apresentou a reestruturação do quadro de ACSs. Cerca de 200 funcionários que não cumpriam com seus deveres foram exonerados de seus cargos e um novo corpo técnico será montado na próxima semana.



A diretora da Estratégia de Saúde da Família, Thayana Braz, o diretor médico administrativo do Hospital Municipal de São João de Meriti, Dr. Altair Soares, e o coordenador Felício Silva marcaram presença na reunião.

Da esquerda para a direita: a diretora da Estratégia de Saúde da Família, Thayana Braz; o prefeito, Dr. João e o coordenador administrativo dos agentes comunitários, Felício Silva Beto Oliveira