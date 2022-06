Material apreendido pelo 21º BPM (São João de Meriti) - Divulgação/ PMERJ

Publicado 18/06/2022 20:57

Um criminoso morreu e outros três ficaram feridos após troca de tiros com policiais militares do 21º BPM, na Rua Muller Campos, bairro São Mateus, em São João de Meriti. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



Agentes do Batalhão de Meriti encontraram e aprenderam duas pistolas, duas granadas e uma grande quantidade de drogas no local do confronto.



A ocorrência foi encaminhada e registrada na 64ª DP (São João de Meriti).



A corporação não informou o atual estado de saúde dos feridos.