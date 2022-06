Shopping Grande Rio realiza 2ª edição de Festival de Vinhos - Divulgação

Publicado 23/06/2022 22:50

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, traz de volta o Festival de Vinhos. Entre os dias 24 e 26 de junho, o evento vai reunir amantes da bebida com diversas marcas, incluindo dicas de sommeliers, música ao vivo e uma grande variedade de comidinhas.



“Essa é uma ação para aquecer os corações e paladares. Além de bons vinhos e comida reconfortante, haverá um pequeno palco em um espaço com mesas e cadeiras, em clima bistrô, para que todos possam aproveitar os shows enquanto degustam”, comenta Cristiana Legey, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



A organização informa que junto aos expositores de vinhos e do serviço de alimentação, haverá um estande para venda de taças por R$ 15. A compra dá direito a três fichas para degustação nas barracas de vinho em mais de 40 rótulos selecionados. Quem se animar pode investir em uma segunda rodada: três degustações extras saem por R$10 ou sete por R$ 20.



A segunda edição do Festival de Vinhos acontece no corredor próximo à portaria A. Os estandes com petiscos funcionam durante o horário de funcionamento do shopping e as vendas dos vinhos começam às 15h. As atrações musicais rolam no final de tarde, a partir das 17h.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.