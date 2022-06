Prefeito de Meriti, Dr. João, e atletas no 1º Encontro Nacional de Futebol de Cadeira de Rodas - Beto Oliveira

Publicado 23/06/2022 18:45 | Atualizado 23/06/2022 19:16

Reforçando a ideia que o esporte é uma importante ferramenta para a inclusão social, as Secretarias Municipais de Esporte e de Educação de São João de Meriti, em parceria com a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC), realizaram o 1º Encontro Nacional de Futebol em Cadeira de Rodas, na Escola Municipal Graça Grijó, em Vilar dos Teles.



O evento contou com a presença dos atletas do Instituto Novo Ser, time iniciante de futebol em cadeira de rodas do Brasil e do Botafogo Power Soccer, primeiro time de futebol profissional no Estado do Rio de Janeiro.



“Estou muito feliz em levar esse esporte apaixonante e inclusivo à Baixada Fluminense. Acreditamos que nessa região existem atletas que ainda não conhecem a modalidade”, destacou o presidente da ABFC, Marcos Antônio Santos.



Cerca de 220 alunos da rede municipal de ensino participaram da cerimônia.

Para o prefeito Dr. João, o secretariado tem feito a diferença na cidade. “Estamos sendo pioneiros em muitas ações no município. Sozinho não conseguiria fazer nada, nesse segundo mandato tenho tido uma ajuda imensurável do governo do estado e deixo aqui registrado que as portas estarão sempre abertas para eventos como esse”.



Da esquerda para a direita: Dinho Meriti, secretário de Esporte e Lazer; Prefeito Dr. João; José Carlos, secretário de Educação; Otani de Paula, deputado federal; pai do Otoni de Paula e os alunos da rede municipal de ensino Beto Oliveira



O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, e o de Educação, José Carlos, falaram sobre a importância das pastas atuarem em prol dessa causa e que o município está capacitando seu quadro de professores esportivos para, juntos, promoverem aulas inclusivas para todos os alunos com deficiência do município.



O atleta Luiz Nascimento, que pratica o esporte desde 2018, comentou: “Já participei de alguns torneios internacionais e sem dúvida poder jogar futebol em cadeira de rodas é libertador. Poder participar desse campeonato aqui na Baixada é de suma importância, pois o esporte é capaz de mudar vidas”.



O Power Soccer na Baixada Fluminense acontecerá durante os meses de julho, agosto e setembro.

