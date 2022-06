Secretaria Municipal de Assistência Social de São João de Meriti abre processo seletivo - Divulgação/ PMSJM

Secretaria Municipal de Assistência Social de São João de Meriti abre processo seletivo

Publicado 23/06/2022 19:27

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, divulgou a abertura do processo seletivo simplificado nº 001/2022 para contratação temporária e cadastro de reserva. As inscrições serão pela internet, do dia 27/6/2022 às 8h30 ao dia 29/6/2022 às 23h59 (horário de Brasília).



A seleção visa o preenchimento de 84 vagas temporárias, com contratação imediata por prazo determinado.



Nível superior: assistente social, psicólogo, orientador jurídico, apoio técnico e coordenador.



Nível médio: orientador social e apoio administrativo.



A carga horária é de 20h, 24h ou 40h semanais, de acordo com o cargo escolhido.



Seguindo as normas previstas no artigo de número 37, inciso IX da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 209 de 24 de maio de 2022, o processo seletivo será realizado mediante inscrição e análise curricular, visando o atendimento de necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMUAS).