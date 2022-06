Lorena Drumond Teles, de 19 anos, foi aprovada em mais de 25 instituições nos Estados Unidos - Reprodução/ PMSJM

Publicado 29/06/2022 22:13

A meritiense Lorena Drumond Teles, de 19 anos, foi aprovada em mais de 25 instituições nos Estados Unidos após uma vida de muito estudo e dedicação. Moradora de Coelho da Rocha, a estudante foi bolsista na instituição Santa Maria, localizada no Centro de Meriti, durante toda sua trajetória escolar. Em 2018, se formou em biotecnologia.



Lorena terá bolsa de 70% durante os quatro anos de graduação para se tornar bacharel em Ciências da Saúde, um curso de pré-medicina fora do país.



“Sempre gostei muito de estudar. Enfrentei muitos desafios ao longo de minha jornada acadêmica e acredito que só a educação é capaz de transformar nossos sonhos em realidade. Os desafios para as pessoas de origem humilde são muitos, mas não podemos deixar de lutar pelas nossas realizações”, disse a jovem.



Diferente dos processos seletivos educacionais existentes aqui no Brasil, nos EUA, é realizado um processo holístico, baseado na análise do desempenho acadêmico e das realizações extracurriculares dos candidatos.

“Recebi minha carta para a Stetson University em março. Foi um processo assustador porque não tinha sido a maior bolsa que eu conquistei, mas entrei com um recurso e eles conseguiram uma bolsa de 45 mil dólares. Foi a maior bolsa e o lugar eu me sentei mais acolhida”.

Para cobrir o restante das despesas a meritiense criou uma vaquinha virtual.