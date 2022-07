Merendeiros da rede municipal de São João de Meriti - Deborah Vitória

Publicado 05/07/2022 16:42 | Atualizado 05/07/2022 16:43

A Secretaria Municipal de Educação de São de Meriti realizou workshop para todas as escolas da rede. O evento, que será mensal, ocorreu na sede da secretaria sob a direção da coordenadoria de nutrição escolar e contou com a presença do secretário da pasta, José Carlos e do subsecretário, Jeferson Souza.



A professora Tânia Muzzy explicou como o curso pode impactar na vida dos alunos por meio dos merendeiros: “Eles podem ser multiplicadores de qualidade nutricional, de saúde e não somente fazendo uma alimentação saudável para as crianças, mas também de levar para casa a importância de se alimentar bem”.



Assuntos importantes como boas práticas de manipulação, gastronomia na escola, alimentação saudável e muitos outros temas importantes que cooperaram para a formação desses profissionais foram abordados pelas professoras e docentes do curso, Mara Lima e Tânia Muzzy, e o nutricionista, responsável técnico da Secretaria de Educação do Sumidouro – RJ, Rafael Pinto.



Para o secretário de Educação José Carlos, o desempenho com tanto amor e carinho é um papel fundamental e indispensável para a educação das crianças. “Também agradeço muito ao prefeito Dr. João e ao deputado estadual Valdecy da Saúde por investirem na formação dos alunos”.