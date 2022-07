Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, André Mazzoni, visitou o Jardim Limoeiro - Divulgação/ PMSJM

18/07/2022

O secretário de Ambiente e Sustentabilidade de São João de Meriti, André Mazzoni, visitou o Jardim Limoeiro, no bairro Jardim Metrópoles. O local é considerado uma das cinco áreas de proteção ambiental do município e receberá mais de dez mil espécies da Mata Atlântica.



De acordo com a pasta, São João de Meriti está entre as 16 cidades contempladas pelo programa Florestas do Amanhã, iniciativa do Governo do Estado em cumprimento do Acordo de Paris. O documento prevê a redução da emissão de gases do efeito estufa com o plantio e a recuperação de vegetação.

A meritiense Ana Raquel reforçou a necessidade do município ter mais áreas verdes: “A cidade é uma ilha de calor, só lembramos o quanto é quente no verão, mas a qualidade do ar é sempre ruim. Árvores limpam o ar. Ótima notícia para nós”.

