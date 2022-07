2º final de semana do Circuito de Forró São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 14/07/2022 19:15 | Atualizado 14/07/2022 19:15

A Prefeitura de São João de Meriti realiza durante os próximos três dias o 2º final de semana do Circuito de Forró. A programação musical começa nesta sexta-feira, 15 de julho, no Campo do Vila, bairro Jardim Botânico, a partir das 18h e as atrações no palco a partir das 20h.



O evento conta com comidas típicas, show de forró, quadrilhas juninas, arrasta pé, além diversão para toda a família.



Até o fim do mês, mais bairros serão contemplados: Vila São João, Venda Velha e Ciclovia (Tomazinho).