Primeiro arraiá dos alunos da hidroginástica da Secretaria de Esporte e Lazer é realizado em MeritiSara Dutra

Publicado 13/07/2022 19:25

O primeiro arraiá dos alunos da hidroginástica, nova modalidade ofertada em Meriti, foi realizado na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles. O evento promovido pela Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Educação, teve por finalidade promover autonomia, entre outros benefícios.



O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, esteve presente e acompanhou a aula: “Hoje completamos um mês que implementamos a modalidade. Ver a alegria nos olhos de cada participante é muito gratificante. Sou um apaixonado pelo esporte e sinto orgulho de fazer parte de um mandato que tem investido na área aqui no município”.



No início da próxima semana serão abertas duas novas turmas de hidroginástica. Interessados devem acessar o link ( esportemeriti.com.br/turmas ) e selecionar a modalidade de acordo com as vagas ofertadas no sistema.A pasta oferta outras, tais como: futebol feminino, masculino e de campo, funcional kids, handebol, dança, luta livre, kickboxing, jiu-jitsu, futsal, capoeira, boxe, basquete, atletismo, vôlei, tênis de mesa e natação.