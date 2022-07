Pistolas apreendidas em ação do 21º BPM - Reprodução/ 21º BPM

Publicado 12/07/2022 22:18

Dois homens foram presos em flagrante durante patrulhamento do 21º BPM no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti. Com eles foram encontradas duas pistolas 9mm.



Segundo o Batalhão de Meriti, toda a ação aconteceu na Rua Florisbela. Não houve feridos.



Por fim, a ocorrência foi registrada na 64ª DP. As identidades dos indivíduos não foram reveladas.