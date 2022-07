Calendário de vacinação contra a covid-19 - São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Calendário de vacinação contra a covid-19 - São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Publicado 11/07/2022 18:34

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra a covid-19 desta semana. A novidade é a segunda dose de reforço que já está sendo aplicada em moradores com 45 anos de idade ou mais, além de profissionais da saúde, com 40 anos de idade ou mais e que atuam em São João de Meriti. Para a 4ª dose é necessário ter tomado a dose anterior há, pelo menos, quatro meses.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



O atendimento em São João de Meriti ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h. Sábado, das 8h às 12h.



Público:



5 a 11 anos: 1ª e 2ª dose.

12 a 17 anos: 1ª, 2ª e dose de reforço.

Todo público com mais de 18 anos: 1ª, 2ª e dose de reforço.

A partir dos 45 anos de idade: 1ª, 2ª, dose de reforço e segunda dose de reforço.



Pontos de vacinação:



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João

- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes

- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).