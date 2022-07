Detran.RJ realiza o 59º mutirão de serviços neste sábado (9) - Divulgação

Detran.RJ realiza o 59º mutirão de serviços neste sábado (9)Divulgação

Publicado 07/07/2022 20:14

O Detran-RJ vai promover, neste sábado (9), mais um mutirão de serviços no posto de São João de Meriti, na Baixada fluminense. As vagas já estão disponibilizadas, basta agendar pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h, ou pelo site do Detran.



Serviços de habilitação: primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva; Emissão da carteira de identidade.



Quem precisa realizar a solicitação das carteiras SEAP, deverá agendar na própria unidade.



O Posto do Detran Meriti está localizado na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles.