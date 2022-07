Prefeito Dr.João, atletas e o secretário de Esporte e Lazer - Bárbara Benet

Publicado 05/07/2022 18:18

Pela primeira vez, em 22 anos, São João de Meriti sobe ao pódio final e fica em terceiro lugar geral nos Jogos Olímpicos da Baixada. O maior evento socioesportivo da região reuniu 14 prefeituras. No total, a competição reuniu cerca de dois mil atletas de até 17 anos, divididos em categorias sub-14 e sub-17 nas modalidades atletismo, voleibol, handebol, futsal, basquete, xadrez e natação.



A delegação de São João de Meriti levou 200 atletas que participaram de todas as categorias, conquistando 22 medalhas em sete modalidades esportivas. O secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti foi premiado como dirigente-revelação do ano no evento e agradeceu o apoio do prefeito.



“Obrigado meu amigo, prefeito Dr. João, pela oportunidade de poder mostrar nosso trabalho. Eu e toda equipe da pasta agradecemos o apoio e o investimento no esporte em São João de Meriti. Conte conosco para, cada vez mais, estarmos nos maiores pódios!”, disse Dinho.



Secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti e o prefeito Dr.João Bárbara Benet

O município vem se preparando há quase dois anos. O trabalho tem sido feito na Vila Olímpica, no bairro Grande Rio. No local, ao longo desse período, foram implementadas mais de 20 modalidades esportivas, o que trouxe mais de mil alunos para praticar esportes.



Dr. João, prefeito da cidade, comentou com muito orgulho o feito inédito: “Estou muito orgulhoso dessa garotada! Parabéns, Dinho Meriti, secretário de Esporte, por todo o trabalho que você e sua equipe têm realizado. Parabéns, atletas! Vocês tiveram garra e determinação. Parabéns a todos pelo belíssimo resultado! Ano que vem seremos os primeiros!”.



Equipe feminina Bárbara Benet

As 22 medalhas do município foram nas modalidades:



3° Lugar 100m rasos Atletismo Masculino

3° Lugar Salto em Distância Masculino

3° Lugar Revezamento 4x100 Atletismo Masculino

3° Lugar Geral Atletismo Masculino

1° Lugar Vôlei Sub-14 Masculino

3° Lugar Vôlei Sub-14 Feminino

3° Lugar Vôlei Sub-17 Masculino

3° Lugar Vôlei Sub-17 Feminino

3° Lugar Handebol Sub-14 Masculino

3° Lugar Handebol Sub-14 Feminino

2° Lugar Handebol Sub-17 Masculino

1° Lugar Xadrez Sub-14 Masculino

2° Lugar Geral Xadrez Sub-14 Masculino

1° Lugar 50m Livre Natação Sub-17 Feminino

2° Lugar 50m Livre Natação Sub-17 Feminino

2° Lugar 50m Peito Natação Sub-17 Feminino

2° Lugar 50m Borboleta Natação Sub-17 Feminino

3° Lugar 50m Borboleta Natação Sub-17 Masculino

1° Lugar 4x50m Livre Natação Sub-17 Feminino

3° Lugar 4x50m Livre Natação Sub-17 Masculino

2° Lugar 4x25m Livre Natação Sub-14 Masculino

3° Lugar Geral Natação Sub-17 Feminino