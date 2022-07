Águas do Rio realiza recadastramento de clientes - Divulgação

Águas do Rio realiza recadastramento de clientesDivulgação

Publicado 05/07/2022 23:10

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento em São João de Meriti, deu continuidade ao recadastramento de seus clientes na cidade. 500 profissionais, devidamente uniformizados e identificados com crachá, visitam residências da área de operação, das 8h às 18h em dias de semana, e no sábado, no mesmo horário, em caso de ausência do morador.

Segundo a empresa, os colaboradores passaram por capacitação para fazer atendimentos e esclarecer dúvidas sobre os serviços disponíveis pela Águas do Rio, como adesão à tarifa social, mudança de titularidade ou modernização de hidrômetro.

Confira os locais da ação, nesta semana (04 a 09/07):

- São João de Meriti: Éden; Jardim Alegria; Jardim Botânico; Jardim Jose Bonifácio; Jardim Meriti; J S Rosa; Jardim Meriti; Parque Araruama; P B R Bran; Praça Da Bandeira; São Matheus; Tomazinho; V Formoso; Vila Jurandir; Vila Rosali; Vila São Jose; Vila Simpatia; Venda Velha; Vilar Dos Teles.