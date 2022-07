O 1º dia de programações do Circuito de Forró São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

O 1º dia de programações do Circuito de Forró São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Publicado 07/07/2022 19:38

A Prefeitura de São João de Meriti realiza durante os próximos quatro finais de semana o primeiro Circuito de Forró da cidade. A programação musical começa nesta sexta-feira, 8 de julho, na Rua Dionísio Rocha, s/nº, Praça do Parque Araruama, a partir das 18h e as atrações no palco a partir das 20h.



Até o fim do mês, quatro bairros serão contemplado: Parque Araruama, Vila São João, Venda Velha e Ciclovia (Tomazinho).



Veja a programação completa do primeiro fim de semana (Parque Araruama):



8 de julho



- Quadrilha Corações Unidos Júnior

- Forró

- Embalou Ginga Pura



9 de julho



- Quadrilha Junina é o Fervo

- Forró

- Luiz Paulo (Clima Diferente)

- Raiz da Flor

- Me leva pra Casa

- Grupo Disfarce

- Bonde do Vinho



10 de julho



- Quadrilha Junina Buraco Quente

- Forró

- Embalou – Cantor Polifiq