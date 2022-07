Inauguração da tenda da Melhor Idade na Praça da Matriz - Beto Oliveira

Publicado 06/07/2022 15:06 | Atualizado 06/07/2022 17:33

A Prefeitura de São João de Meriti inaugurou mais um polo de atendimento à Melhor Idade, localizado na Praça da Matriz, no Centro. A nova tenda da Melhor Idade conta com atendimento médico, terapias ocupacionais e alternativas, espaço beleza, entre outros serviços.



“É com muita alegria que inauguramos mais um núcleo de atendimento à pessoa idosa. Hoje, não posso deixar de agradecer ao prefeito, à secretária de Saúde Márcia Lucas e a toda equipe que tem valorizado cada vez mais a causa do idoso aqui no município. Muito obrigada!”, disse a subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real.



Assim como no Jardim Meriti, o espaço também conta com uma sala de coleta avançada para exames de sangue (mais uma extensão do laboratório público de análises clínicas).



O prefeito, Dr. João, afirmou que a ideia é melhorar o espaço e promover cada vez mais atividades e atendimentos: “Com muita fé e determinação estamos mudando a história de São de Meriti e promovendo muitas mudanças. Graças a Deus meu secretariado está de parabéns!”.



A subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real e o prefeito, Dr. João Beto Oliveira

Para a aposentada Nilza Mirandela, 82 anos, o atendimento desperta uma sensação de praticidade, além de ser um espaço acolhedor. “Agradeço muito a dedicação do prefeito Dr. João, da subsecretária Márcia Real e da secretária Márcia Lucas pelo belo trabalho que estão realizando aqui”.



Os documentos necessários para se cadastrar são: cartão do SUS, comprovante de residência e xerox da identidade. A tenda funciona das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.



Atendimento Beto Oliveira