Programação ‘Reconto – Cada qual no seu recanto’, no Sesc São João de Meriti - Divulgação/ Sesc Meriti

Publicado 08/07/2022 18:39

O projeto “Reconto – Cada qual no seu recanto” que reúne contadores de histórias do Rio de Janeiro, Portugal e Ceará, desembarca no Sesc São João de Meriti no sábado (23), às 16h, para uma inédita mini maratona de contos, dessa vez sobre o tema “Mitos”. A entrada é gratuita.



O evento faz parte do edital “Sesc RJ Pulsar” e será apresentado ao vivo e no formato híbrido, reunindo os contadores de histórias José Mauro Brant, Lucia Morais e Rogério Andrade Barbosa, que estarão no palco do Sesc, enquanto Benita Prieto e Tâmara Bezerra narram seus contos através de um telão, respectivamente de Portugal e Ceará.



“Cada povo tem sua mitologia. Histórias que contam sobre o tempo e as origens das coisas que vemos ou apenas acreditamos existir. Para São João de Meriti, vamos conhecer mitos que vêm de terras africanas, indígenas e de outros povos. Eles nos ajudam a entender o mundo”, explica Benita Prieto, contadora de histórias que, junto com o também contador de histórias José Mauro Brant, idealizou o “Reconto”.



Entre as histórias que serão apresentadas está “A conquista do Fogo” – mito do povo Suruí, de Roraima, contada por José Mauro Brant.



Programação ‘Reconto – Cada qual no seu recanto’

Apresentadores: José Mauro Brant (presencial) e Benita Prieto (no telão de Portugal).

Artistas: Lucia Morais e Rogério Andrade Barbosa (presencial) e Tâmara Bezerra (no telão diretamente do Ceará).

Tema: Mitos

Sesc São João de Meriti | Teatro Sesc | 23 de julho | 16h

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti.