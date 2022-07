Arraiá do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 08/07/2022 21:43

O Arraiá do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, vai animar o final de semana. O evento acontece no estacionamento e conta com uma decoração especial com bandeirinhas coloridas, muita luz e área coberta. Haverá ainda painéis temáticos para registros fotográficos divertidos.



A entrada é gratuita até as 21h. Após este horário será cobrado o valor de R$ 5,00 ou 1kg de alimento não perecível. Todos os alimentos e a renda arrecadada serão doados para a Associação Educacional Francisca Nubiana.



"As festas juninas são muito aguardadas e queridas pelo nosso público, principalmente depois de tanto tempo. São eventos sempre carregados de momentos alegres e de emoção. Nós queremos que os clientes se sintam em casa, no shopping do coração da Baixada ", afirma Cristiana Legey, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.