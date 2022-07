Nota de repúdio prefeito São João de Meriti - Divulgação

Publicado 11/07/2022 19:30

O Prefeito de São João de Meriti,Ferreira Neto, usou as redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (11) para prestar solidariedade a mulher grávida e seus familiares após o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra ter estuprado a vítima durante um parto cesariana no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, no município da Baixada Fluminense.

A prisão ocorreu após enfermeiras e técnicas de enfermagem da unidade gravarem um vídeo do médico colocando o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização do parto. A ação durou cerca de 10 minutos.



Confira a nota de repúdio do Prefeito de São João de Meriti, Dr. João:



“É COM MUITA TRISTEZA E DESCALABRO QUE VENHO COMENTAR A PRISÃO DESTE BANDIDO, DO ANESTESISTA QUE COMETEU AQUELA MONSTRUOSIDADE NO HOSPITAL DA MULHER, AQUI NO NOSSO MUNICÍPIO. ESSA UNIDADE NÃO É ADMINISTRADA PELA PREFEITURA, É PELO GOVERNO DO ESTADO. ESTOU, ASSIM COMO TODOS, CHOCADO COM ISSO. SOU MÉDICO, FIZ CENTENAS DE PARTOS E O QUE ACONTECEU É INADMISSÍVEL, INIMAGINÁVEL, ABSURDO. NÃO HÁ PALAVRAS QUE CAIBAM. A JUSTIÇA TEM DE SER FEITA E O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. PARABENIZO MUITO A EQUIPE QUE CONSEGUIU DENUNCIÁ-LO. TODA MINHA SOLIDARIEDADE À VITIMA E AOS FAMILIARES QUE TAMBÉM ACABAM SENDO AFETADOS”.



A prisão foi realizada pela delegada Bárbara Lomba, responsável da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti.

A delegada responsável pelo caso, Bárbara Lomba, afirma que as imagens não deixam dúvida do crime praticado pelo anestesista Reginaldo Pimenta

A polícia vai continuar com as investigações e tentar descobrir outras possíveis vítimas do anestesista.