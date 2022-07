Mais 11 cartórios passam a emitir CNHs - Divulgação

Publicado 13/07/2022 18:45

Com o objetivo de ampliar o atendimento à população e reduzir a demanda reprimida, mais 11 cartórios de registro civil do Estado do Rio começaram a emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em convênio com o Detran.RJ. O usuário não precisa realizar agendamento, bastando chegar ao cartório com os seguintes documentos: Carteira de Identidade original, CPF e comprovante de residência.



No cartório de São João de Meriti, localizado na Avenida Comendador Teles, bairro Vilar dos Teles, os serviços oferecidos são: primeira e segunda via do documento, renovação, alteração de dados e de categoria da carteira.



Ainda segundo o Detran, o Duda (Documento Único de Arrecadação) deverá ser pago previamente no Bradesco. Pelo serviço, os cartórios cobrarão uma taxa de conveniência de R$ 44,30. Além da emissão da CNH, os cartórios também estão habilitados para a emissão da segunda via da carteira de identidade.



Os dias e horários de funcionamento para emissão da CNH variam de acordo com cada cartório.



Serviço novos cartórios que emitem CNH:



São João de Meriti - Ofício do RCPN 01 Distrito - Avenida Comendador Teles, 2416, sobrelojas 14, 15, 21 e 22 - Vilar dos Teles - São João de Meriti – Tel (21) 3005-9556.