Publicado 19/07/2022 17:29

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti realiza pela primeira vez a Colônia de Férias gratuita para alunos da rede municipal. Foram selecionadas cerca de 5.000 crianças de 44 escolas, com idade entre 8 e 13 anos, para participarem de atividades recreativas e pedagógicas neste período de férias.



O secretário da pasta, José Carlos, mostrou felicidade e agradeceu à equipe pelo empenho: “Fico muito feliz em proporcionar um momento de lazer com amor, carinho e cuidado para nossas crianças. Agradeço a todos que cooperaram para que esse momento acontecesse”.



Foram disponibilizados para a criançada brinquedos infláveis, carrocinha de pipoca e estação de algodão doce. Também foi oferecido almoço, servido na Escola Municipal Professora Mariza Azevedo Catarino, localizada a 200 metros da Vila Olímpica, local escolhido cedido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



A Colônia de Férias acontece durante o período do recesso escolar, que teve início no dia 15 de julho e terminará no dia 29.