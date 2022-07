Aniversariantes do mês - Beto Oliveira

Publicado 28/07/2022 21:25

A Subsecretaria da Melhor Idade de São João de Meriti realizou uma confraternização para os aniversariantes do mês cadastrados na Tenda da Melhor Idade que está na Praça da Matriz, no Centro.



Para a subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real, atividades como essa são importantes para o grupo. “É com muita alegria que diariamente recebemos esse público, promovendo atividades e atendimentos. Hoje, não posso deixar de agradecer ao prefeito, à secretária de Saúde Márcia Lucas e a toda equipe que tem valorizado cada vez mais a causa do idoso aqui no município. Muito obrigada!”.



O espaço voltado para promoção da saúde da pessoa idosa conta com terapias ocupacionais e alternativas, espaço beleza, entre outros serviços.



A aposentada Olina Felício, 80 anos, comentou: “Participo das atividades realizadas aqui há muito tempo e acho de grande importância para todos. Ter um governo que cuida da pessoa idosa é maravilhoso. Vir nessas festividades é sempre um momento muito feliz, nos ajuda a manter a qualidade de vida e nos motiva a continuar ativo”.



Os documentos necessários para se cadastrar são cartão do SUS, comprovante de residência e xerox da identidade. A tenda funciona das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.