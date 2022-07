Muitas drogas foram apreendidas pelo 21º BPM (Meriti) - Reprodução

Publicado 26/07/2022 22:59

Um criminoso armado com pistola morreu nesta terça-feira (26), após trocar tiros com policiais do #21BPM na Rua Maria das Dores de Andrade Silva, no bairro de Éden, em São João de Meriti.



Segundo detalhes da ação, após o confronto, o suspeito foi encontrado baleado e com ele uma pistola. O criminoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



Agentes do 21º BPM (Meriti) apreenderam farta quantidade de drogas.



Criminoso armado com pistola fica ferido após atirar em policiais do #21BPM na rua Maria das Dores de Andrade Silva, no Éden, em São João de Meriti. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Muitas drogas foram apreendidas. pic.twitter.com/6SdUnmxh27 — @pmerj (@PMERJ) July 26, 2022

Por fim, o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).