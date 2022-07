Ação para retirada de barricadas no bairro Parque Nicolau, em Meriti - Divulgação

Publicado 22/07/2022 20:26

Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram nesta quinta-feira, 21, uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Cerca de 3 toneladas de barricadas do tráfico foram removidas das ruas no bairro Parque Nicolau.



Segundo os agentes, o intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



Os agentes comentaram que receberam informações do Disque-Denúncia e em menos de 24 horas realizaram a ação.



Na Rua Jesuíno de Andrade, entulhos foram removidos, liberando a via para circulação de veículos e pedestres.