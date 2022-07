Shopping Grande Rio oferece programações infantis durante o mês de julho - Divulgação

Shopping Grande Rio oferece programações infantis durante o mês de julhoDivulgação

Publicado 21/07/2022 22:38

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, promove uma série de atividades, do dia 18 a 29 de julho, sempre de segunda à sexta, para atender ao público infanto-juvenil, que entra nas férias escolares.



O ‘Mais Férias’ é um circuito que inclui atividades diversas como oficinas de pipa, tarde tiktok, apresentação de mágico, entre outras opções. O evento é gratuito e acontece no espaço do shopping, em frente a C&A, a partir das 15h.



O empreendimento ainda conta com o JJ Kids, espaço lúdico oferece às crianças brincadeiras diversas. As camas elásticas são destaque. O Red Jogos conta com os mais modernos jogos de tabuleiro para alegria e diversão dos fãs desta prática.



Na linha natureza, a Fazendinha Park trabalha o universo lúdico das crianças por meio de um cenário rural que inclui um portal de celeiro, escorregador gigante de porquinho, touro mecânico, pula-pula inflável temático, entre outros.



Ainda na Praça de Eventos principal, o público encontra o Parque inflável Dogs Park, com muitas referências aos encantadores cachorrinhos e brinquedos que oferecem estímulos sensoriais.



O Play City encerra a lista de atrações, trazendo os sucessos tradicionais: Kamikase, Crazy Dance, Autopista e Montanha Russa.

O Play City traz o Kamikase, Crazy Dance, Autopista e Montanha Russa Divulgação



A programação completa das atividades, incluindo os valores do JJ Kids, Red Jogos, Fazendinha Park, Parque inflável Dogs e Play City, está disponível no site do Grande Rio.

A programação completa das atividades, incluindo os valores do JJ Kids, Red Jogos, Fazendinha Park, Parque inflável Dogs e Play City, está disponível no site do Grande Rio.

O Shopping Grande Rio fica Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ.