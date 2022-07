Da esquerda para a direita: Dra Malu, subsecretaria de Saúde; Marcelo Rosa, secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Sabrina Azevedo, defensora pública do município; Almerinda de Carvalho, secretária de Assistência Social e Glória Regina, subsecretária de Assistência Social - Elias Niccácio

Da esquerda para a direita: Dra Malu, subsecretaria de Saúde; Marcelo Rosa, secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Sabrina Azevedo, defensora pública do município; Almerinda de Carvalho, secretária de Assistência Social e Glória Regina, subsecretária de Assistência SocialElias Niccácio

Publicado 20/07/2022 18:59

Em São João de Meriti, cerca de 70 profissionais do CREAS, do CRAS, da Superintendência da Mulher, do Conselho Tutelar, do Programa IST/AIDS, do Ministério Público e das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde participaram do encontro Capacitação em Direitos (atuação da Defensoria Pública em rede).



O evento da Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, em parceria com a Defensoria Pública do município, teve como objetivo qualificar as pessoas e promover um atendimento melhor e mais ágil aos munícipes.



“Trabalhar e qualificar as políticas públicas no município me deixa muito feliz e honrado. Hoje, os Direitos Humanos na nossa cidade têm voz. Gostaria muito de agradecer ao prefeito, às secretarias engajadas e aos órgãos competentes por nos ajudarem a promover ações como essa aqui em Meriti,” declarou o secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa.



Público presente Elias Niccácio

A pasta discutiu diversas pautas, tais como: filiação, paternidade, direito da criança e do adolescente, mudança do conceito de família, multiparentalidade, violência contra as mulheres, regime de bens, comunhão, leis de acessibilidade e a importância de conhecer o conceito de orientação sexual.



Para a defensora pública Sabrina Azevedo, que atua há cerca de 20 anos na comarca de São João de Meriti, a capacitação possui por finalidade instruir os profissionais para que possam atender e orientar corretamente o público-alvo, de acordo com as leis vigentes no país.