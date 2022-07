O Laboratório Central de Análises Clínicas funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h - PMSJM

Publicado 22/07/2022 20:09

O município de São João de Meriti possui um laboratório municipal de análises clínicas, no bairro Jardim Meriti, que atende a população de forma 100% gratuita, com mais de 300 exames à disposição.



O Humanizalab oferece exames de sangue, urina, fezes e preventivo. A unidade é responsável por receber e por tratar as demandas dos postos de saúde da cidade, incluindo as emergências.



Segundo a pasta, cerca de 150 pessoas são atendidas presencialmente todos os dias. O meritiense Emilson Xexeu elogiou os serviços do espaço: “Profissionais capacitados e atendimento humanizado. Parabéns pela administração impecável”.



Para ser atendido, o meritiense deve levar o pedido médico do exame, original e xerox da identidade, do CPF, do cartão do SUS e do comprovante de residência.



Horários HumanizaLab



Das 6h às 10h - Coleta e entrega de material

Das 10h às 11h30 - Horário de higienização do local

Das 12h às 16h - Entrega de resultados e atendimentos em geral



Endereço: Avenida Presidente Lincoln, 425, Jardim Meriti. Telefone: 21 2752-5700