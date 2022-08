Sexta edição do programa Pequeno Cidadão Meritiense - Edgar Maciel

Publicado 17/08/2022 19:17 | Atualizado 17/08/2022 22:21

A Prefeitura de São João de Meriti realiza a sexta edição do programa Pequeno Cidadão Meritiense, facilitando o acesso de crianças e adolescentes, com idade entre seis meses e 16 anos, matriculadas na rede municipal de ensino, à emissão do RG (Registro Geral). Até o dia 19 de agosto, a ação acontece na Escola Municipal Edilberto Ribeiro de Castro, no Parque Araruama, das 9h às 15h.



A pasta afirma que a emissão do registro geral também é uma forma de combater o desaparecimento infantil. O evento tem o apoio da Secretaria de Trabalho e Renda e da Secretaria de Educação.



“Hoje meu agradecimento vai para à secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti. O Projeto Pequeno Cidadão Meritiense traz uma bagagem de suma importância, onde buscamos facilitar o acesso de nossos alunos ao registro de identificação. Como secretário de Educação convoco todos os responsáveis que venham participar da ação. Agradeço imensamente ao prefeito por trabalhar em prol da qualidade de vida e bem-estar do cidadão”, declarou o secretário de Educação José Carlos.



Divulgação Edgar Maciel

Para a moradora Flávia Costa, a ação é de grande relevância, pois nem todos os responsáveis possuem condições financeiras para solicitarem o documento. “Ter acesso a esses serviços de forma gratuita tá facilitando muito a vida dos responsáveis. O prefeito está de parabéns por esse ato de generosidade. Muito obrigada!”, acrescentou.



Serviço: Emissão de RG para alunos

Endereço: Escola Municipal Edilberto Ribeiro de Castro, Rua Euzébio Tostes, s/n°- Parque Araruama

Horário: das 9h às 15h

Idade: entre 6 meses e 16 anos.