Sophia dos Santos, de 14 anos, estudante do 7º ano no Ciep 180 Municipalizado Presidente João Goulart - Deborah Vitória

Publicado 01/09/2022 18:52 | Atualizado 01/09/2022 19:53

A estudante do 7º ano no Ciep 180 Municipalizado Presidente João Goulart, em São João de Meriti, trouxe mais uma conquista para o município após vencer um campeonato de Jiu-jitsu, realizado no Rio de Janeiro. Sophia dos Santos, de 14 anos, conquistou a medalha de ouro no Brasil Open 2022.



Para a diretora da unidade, Jacimar Consendey, o esporte foi essencial para o desenvolvimento escolar da aluna: “Sophia era uma criança difícil, mas depois que começou a praticar o esporte, percebemos que houve uma melhora bastante significativa em seu comportamento. Ficou mais concentrada, solícita e disciplinada.”



A moradora do bairro Parque Araruama descobriu o esporte há cerca de um ano por meio do irmão mais velho, Mateus, de 16 anos. Na academia GFTeam, a atleta é treinada pelo mestre Luiz Oliveira que, segundo ela, é bem exigente quanto aos estudos: “Eu achava que poderia escolher entre estudar e treinar, mas o mestre sempre pede para ver nossas notas e se não estiver indo bem na escola, não podemos participar das competições".



Com desejo de alcançar o primeiro lugar nas competições pan-americanas deste ano, Sophia treina cinco vezes por semana durante quatro horas por dia. A atleta é um exemplo de perseverança para amigos e familiares dela.