Secretário de Captação de Recursos, Leandro dos Santos, Valdecy da Saúde, Dr. João, Secretário de Serviços Públicos, Joãozinho, e gerente de obras da construtora, André Luís de Almeida - Divulgação

Secretário de Captação de Recursos, Leandro dos Santos, Valdecy da Saúde, Dr. João, Secretário de Serviços Públicos, Joãozinho, e gerente de obras da construtora, André Luís de AlmeidaDivulgação

Publicado 09/09/2022 20:33

Mais um importante passo foi dado para as obras de reestruturação do Grande Rio, tradicional bairro residencial de São João de Meriti. Na manhã de hoje, 9/9, o prefeito, Dr. João, assinou o contrato com a Construtora Litorânea, vencedora da licitação, que vai dar continuidade ao trabalho de drenagem e de pavimentação no local.



As melhorias fazem parte do programa Cresce mais Meriti, o maior pacote de investimento em obras da cidade. Há mais de 30 anos, os moradores aguardam por uma solução para o problema de alagamentos quando ocorrem chuvas fortes, por exemplo.



A parceria da prefeitura com o Governo do Estado, intermediada pelo deputado estadual Valdecy da Saúde, está trazendo, só para esse local, 73 milhões de reais para as obras, segundo a organização. Até agora, o bairro já passou por obras de macrodrenagem e pavimentação e seguirá, até o início de novembro, para a fase seguinte da reestruturação, a microdrenagem.



Desde dezembro de 2021, várias reuniões com o prefeito e o deputado foram realizadas com o secretário de estado das Cidades, Uruan Cintra, só para tratar dos investimentos no Grande Rio.



“Assinei o contrato para dar continuidade ao trabalho que está realizando uma mudança completa no Grande Rio. A transformação vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas e alcançar também os moradores do Conjunto Azul, Vila Jurandir e de parte de Éden”, comentou o prefeito, Dr. João.



Parceria da prefeitura com o Governo do Estado, intermediada pelo deputado estadual Valdecy da Saúde, está trazendo 73 milhões de reais para as obras Divulgação

O encontro contou com a presença do deputado estadual Valdecy da Saúde, dos secretários municipais de Serviços Públicos, Joãozinho, e de Captação de Recursos, Leandro dos Santos e do gerente de obras da construtora, André Luís de Almeida.