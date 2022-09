O espetáculo "Cora do Rio Vermelho" faz um passeio pela vida e a obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina - Divulgação

O espetáculo "Cora do Rio Vermelho" faz um passeio pela vida e a obra da poeta, contista e doceira Cora CoralinaDivulgação

Publicado 06/09/2022 21:11

O espetáculo “Cora do Rio Vermelho”, que faz um passeio pela vida e a obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina, faz apresentação no Sesc São João de Meriti no sábado (10). O monólogo com Raquel Penner reúne textos e poemas que falam sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira.

“Cora Coralina foi uma mulher múltipla e libertária. Removeu pedras e abriu caminhos para outras mulheres. Há 10 anos, tive meu primeiro encontro com ela, em uma exposição no CCBB RJ. Fiquei encantada por aquela senhora do interior do Brasil que falava firme e cantado, fazia doces e escrevia poesia, celebrava a vida e a simplicidade. Quando a reencontrei, a partir de um livro do Drummond, percebi que tudo o que eu queria dizer no palco estava ali”, lembra Raquel.

A dramaturgia reúne passagens da vida de Cora e diversos poemas retirados dos livros “Vintém de cobre – meias confissões de Aninha”; “Meu Livro de Cordel”; “Villa Boa de Goyaz”; e “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”. Ao longo da encenação, aparecem algumas músicas populares, unindo vozes femininas de cantoras-atrizes do cenário teatral brasileiro: Aline Peixoto, Chiara Santoro, Clara Santhana, Cyda Moreno e Soraya Ravenle.

O espetáculo “Cora do Rio Vermelho” será apresentado no Sesc São João de Meriti, Avenida Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti, às 19h.