Publicado 05/09/2022 21:50 | Atualizado 05/09/2022 22:51

A Prefeitura de São João de Meriti inaugurou o projeto de natação para mamãe e bebê na piscina da Escola Municipal Prof.ª Graça Grijó, antigo Colégio Fluminense. A atividade ocorre todas as sextas-feiras.



O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, enfatizou a importância do projeto: “Sabendo como é essencial o vínculo entre a família e o bebê, nós estamos trabalhando para que desde já essas crianças tenham qualidade de vida”.



O projeto é inédito na Baixada Fluminense e 20 crianças, com idade entre 6 meses e 2 anos, estão participando. As inscrições foram realizadas pelo site da Secretaria de Esporte e Lazer, segundo a pasta.



Para o secretário de educação, José Carlos, o projeto se tornou possível devido à municipalização do Colégio Fluminense: “Abrir a escola para algo assim é muito importante. Não priorizamos apenas a sala de aula, mas também o lazer e a possibilidade de atender a comunidade. Agradecemos ao prefeito, Dr. João, por tornar isso possível”.

Da esquerda para a direita: Dinho Meriti, secretário de Esporte e Lazer; Aline e sua filha Helena e José Carlos, secretário de Educação Deborah Vitória



Aline, mamãe da Helena, de apenas 7 meses disse ter ficado muito feliz com a iniciativa: “Achei excelente proporcionar um momento assim para as mães e as crianças. É um incentivo para introduzi-las no esporte desde já.”



A natação infantil pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento das crianças como, por exemplo, prevenir a obesidade e o fortalecimento da capacidade respiratória.