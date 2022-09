Meriti realiza atualização de dados cadastrais do Programa Auxílio Brasil - Reprodução/ PMSJM

Meriti realiza atualização de dados cadastrais do Programa Auxílio BrasilReprodução/ PMSJM

Publicado 01/09/2022 20:07

A Prefeitura de São João de Meriti emitiu um comunicado aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, para que realizem a atualização de seus dados cadastrais .

Segundo a organização, a falta de atualização dos dados cadastrais pode acarretar na suspensão do recebimento do valor.

O atendimento às famílias beneficiárias do programa é realizado em todas as Unidades de Saúde. O serviço é importante para a realização do acompanhamento periódico, com a medição de peso e altura, informou a pasta.

Compareça em um posto de saúde próximo da sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.