Candidatos Bebeto da Veggie, Valdecy da Saúde, Cláudio Castro e Dr. Leticia Divulgação

Publicado 03/09/2022 20:20 | Atualizado 03/09/2022 20:21

Neste sábado (3), o governador Cláudio Castro e o senador Romário se reuniram com o candidato à reeleição Valdecy da Saúde (Deputado Estadual) para uma grande caminhada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Aproximadamente, 10 mil pessoas caminharam desde a Avenida Comendador Teles, no Jardim Íris, até passar por todo o Parque Araruama.



“O que eu vi aqui nas ruas hoje demonstrou que tudo o que a gente passou até aqui, toda a luta, toda a guerra, toda a dificuldade que passamos valeu a pena ao ver todas as ruas asfaltadas e a população com dignidade. Eu digo que saio daqui hoje com o meu coração cheio de gratidão e feliz porque essa união, esse trabalho junto, que a gente está fazendo por São João de Meriti está atingindo o verdadeiro objetivo: ver que a gente trouxe vida e dignidade à população dessa cidade e vamos dar continuidade a isso”, discursou o governador no alto do trio elétrico no bairro Venda Velha.



A caminhada ainda contou com a presença do prefeito do município, Dr. João, e dos candidatos a deputado federal Bebeto da Veggie e Drª Letícia.



“Eu queria dizer, governador, que esse bairro aqui, Venda Velha, vamos dar um novo nome, de Venda Nova, de tantas transformações boas que fizemos e você fez parte de todas elas. Quero dizer da felicidade de hoje poder falar das comunidades de São João de Meriti e que 24 delas já foram contempladas com políticas públicas do Governo do Estado e do Governo Municipal. Agradecer pelos 748 milhões de reais em investimento na nossa cidade. E vamos, ainda, trazer um polo de saúde para esse bairro”, reforço Valdecy da Saúde.



Cresce mais Meriti



Em abril deste ano, o município recebeu o maior programa de investimento em obras da cidade. Fruto da parceria e dedicação de Valdecy junto ao Governo do Estado. Entre outras aquisições, São João de Meriti ganhou o primeiro Complexo Esportivo, localizado no Parque Araruama e, em breve, o Centro Especializado em Reabilitação. A unidade será referência em reabilitação física e intelectual e contará com equipamentos modernos para garantir o melhor atendimento à população.



Outra novidade é o Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, localizado na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti. O projeto, de formação técnica e profissionalizante, é uma parceria com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e vai revolucionar o mercado de trabalho por meio da qualificação dos moradores do município e do entorno.

Apoiador, o prefeito de Meriti, Dr. João, relembrou que o bairro Araruama era uma lixeira e estava toda esburacada. “Hoje, a cidade está asfaltada, limpa, iluminada, hospital funcionando, a UPA funcionando, os postos de saúde funcionando, nossas escolas sendo todas reformadas e ampliadas e não falta infraestrutura para nossa Educação. Nós trabalhamos e muito para dar qualidade de vida à população da nossa cidade. Daqui a dois anos termina o mandato. Eu tenho certeza absoluta de que baterei no peito, de cabeça erguida e com orgulho em caminhar pelas ruas de São João de Meriti”.



As eleições de 2022 ocorrerão no dia 2 de outubro.