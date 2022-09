Aviso importante sobre alteração no TRÂNSITO, na Vila Norma - Reprodução/ Maps

Aviso importante sobre alteração no TRÂNSITO, na Vila NormaReprodução/ Maps

Publicado 02/09/2022 16:30 | Atualizado 02/09/2022 17:31

A ponte que liga São João de Meriti a Mesquita, na Rua Augusto Avalone, bairro Vila Norma, será interditada para entrar em obra a partir de amanhã, 3 de setembro. Ela será reformada e ampliada para melhor atender à população, segundo a prefeitura.



Por isso, será proibido, no local, a passagem de: carros-fortes, caminhões toco, trucados, carretas e caminhões pipa d’água, ônibus.



Novas rotas



Para os veículos de passeio e de pequeno porte, será criado uma passagem provisória.



O trânsito para o acesso a Mesquita será pela Via Light, seguindo pela Rua Elisário de Sousa até a divisa com Nilópolis.



A medida valerá durante todo o período de trabalho de ampliação da via.