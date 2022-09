São João de Meriti

Aluna da rede municipal de Meriti conquista medalha de ouro em campeonato de Jiu-jitsu

Moradora do Parque Araruama, Sophia dos Santos é estudante do 7º ano no Ciep 180 Municipalizado Presidente João Goulart

Publicado 01/09/2022 18:52 | Atualizado há 3 horas